Raffica di furti nelle case, una vittima: “Salva per essermi chiusa in camera”

Porto Sant'Elpidio (Fermo),17 maggio 2024 – Scene da “Arancia Meccanica” e terrore per una scia di furti che si è snodata nella notte a Porto Sant’Elpidio. A colpire è stata una pericolosa banda, composta da tre persone incappucciate armate di mazze da baseball e spranghe, che ha seminato il panico nelle abitazioni situate tra via Fonteserpe e la strada Corvese. Una decina le case prese di mira dai banditi, in particolar modo tre dove sono andati a segno trafugando denaro, oro, gioielli e oggetti costosi.

In occasione del primo colpo i ladri si sono introdotti in casa di una famiglia del posto, cogliendo tutti nel sonno, e hanno trafugato denaro contante. Nel corso del secondo furto, con la solita tecnica, i malviventi si sono introdotti in casa di una coppia che era già a letto a dormire, e hanno rubato oro, gioielli e computer portatili.

Nel terzo caso invece hanno visitato entrambi gli appartamenti di una famiglia residente in via Fonteserpe. “Sono stati momenti di terrore – racconta una giovane che si è vista entrare i banditi incappucciati – quando questa notte tra le 4 e le 5 a casa mia e dei miei familiari ci siamo trovati i ladri faccia a faccia. Inizialmente hanno svaligiato l’appartamento dei miei, per poi scendere al piano terra per farsi un bel giretto anche lì. Ho iniziato a sentire dei rumori strani, e quando ho realizzato che c’era qualcuno in casa, ho avvertito telefonicamente i miei. Fortunatamente io in camera mi chiudo sempre a chiave. Dico fortunatamente, perché questi personaggi non si sono fatti intimidire neanche dal fatto che fossi sveglia, che stessi chiamando i soccorsi, piuttosto hanno cercato di forzare la porta e la serratura della mia camera per entrare sapendomi lì da sola. Il tutto fino a quando mio padre è sceso, sentendo le mie urla. E allora, solo allora, sono scappati”.

La giovane elpidiense è ancora scioccata per la notte da incubo appena trascorsa: “Il fatto grave è la semplicità di come hanno fatto tutto il lavoro e soprattutto di come, nonostante sentissero che ero al telefono per chiamare soccorsi, volevano cercare di entrare nella mia stanza. Sono scioccata per l’accaduto e la domanda che viene spontanea è: ma se la porta fosse stata aperta? Che cosa mi avrebbero fatto?”.

Non tutto però è filato liscio e altri tentativi di furto sono falliti per la prontezza dei residenti che non si sono fatti sorprendere nel sonno. “Abito in via Fonteserpe con mio marito e mia madre – spiega una donna del posto - e nella notte ho sentito dei rumori come se stessero sfondando qualcosa. Sono subito scesa al piano terra e ho scoperto che qualcuno stava cercando di forzare una persiana. Ho iniziato a gridare e quelle persone sono fuggite senza riuscire ad entrare, ma lo spavento è stato davvero tanto”.

Sulla scorribanda hanno immediatamente avviato le indagini i carabinieri, che hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza per cercare di dare prima possibile un nome e un volto ai malviventi che hanno terrorizzato la zona ovest di Porto Sant’Elpidio. La pista più battuta è quella di una banda di pendolari del crimine venuta da fuori regione. Non è escluso che il raid possa esser stato messo a segno con l’aiuto di un quarto complice che potrebbe aver fatto da basista e da autista.