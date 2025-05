Ragazza attraversa la strada: viene investita in via Delle Mura

Stava attraversando la strada quando, per cause ancora in corso d’accertamento, è stata investita da un’auto in corsa. L’incidente si è verificato ieri mattina, in via Delle Mura, poco distante ’Da Orsolina’. Era da poco passato mezzogiorno quando una fermana 22enne è stata centrata da una vettura ed è stata scaraventata sull’asfalto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari della Croce Verde di Fermo e del 118 che, dopo i primi soccorsi sul luogo dell’incidente, hanno traportato la 22enne al pronto soccorso dell’ospedale "Murri". Qui i medici, viste le condizioni della ragazza e la dinamica dell’investimento, hanno disposto il suo trasferimento d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. Sul luogo dell’incidente, per ricostruire la dinamica ed effettuare i rilievi del sinistro, sono intervenuti gli uomini della polizia locale.