Porto San Giorgio (Fermo), 24 giugno 2019 - Altro intervento di soccorso, ieri mattina, da parte del servizio di salvataggio della Delta cooperativa di Confcommercio Marche centrali. Alle 11,40, sulla spiaggia libera tra le concessioni Sombrero e Malù del Lido di Fermo, dove il bagnino Matteo Dervishi controllava dalla torretta la zona di competenza.

Un signore chiedeva aiuto. Precipitatosi subito verso di lui, il bagnino ha notato che l’uomo sorreggeva una ragazza in preda a degli spasmi. Con l’aiuto del signore in questione, poi risultato essere il padre, ha adagiato la ragazza a riva ponendola in posizione di sicurezza. Nel frattempo il collega bagnino giunto in supporto aveva avvertito il 118. All’arrivo del sanitario di servizio la ragazza si era già ripresa, ma il 118 l’ha presa ugualmente in consegna per i necessari accertamenti.