Ragazza si scatena e dà in escandescenza. Residenti esasperati

Una domenica sera movimentata, in centro città, ancora una volta tra Piazza Garibaldi e via Battisti e, ancora una volta protagonisti soggetti ampiamente noti alle forze dell’ordine. Erano quasi le 23, quando una ragazza marocchina, di 21 anni, sotto l’effetto di diverse sostanze, ha dato in escandescenze in uno dei locali pubblici che animano la via, lanciando e mandando in frantumi bottiglie e bicchieri, provocando danni, il tutto sotto gli sguardi esterrefatti ed esasperati di avventori e residenti che, ormai, si trovano ad assistere a scene simili quasi quotidianamente. Sul posto sono giunti due pattuglie dei carabinieri e una della Polizia Locale, insieme all’ambulanza della Croce Verde e l’automedica. Hanno provato a riportare la ragazza alla calma alcuni amici (anch’essi ampiamente noti alle forze dell’ordine, habitué affatto graditi della piazza e dintorni), riuscendo a convincere la loro connazionale a salire sull’ambulanza. Tuttavia, una volta compreso che la stavano portando al Pronto Soccorso, la giovane ha rifiutato il trasporto ed è scesa dal mezzo. Un episodio che si aggiunge ad un lungo elenco di fatti simili che continuano a destare forti timori e preoccupazioni in città. Ieri, a Fermo, si è tenuto un Comitato provinciale per l’ordine pubblico e nel prossimo consiglio comunale sarà approvato il regolamento per la consulta per

la sicurezza, a conferma che l’attenzione c’è ed è alta

e che urgono provvedimenti che restituiscano ai cittadini quel senso di sicurezza che sembra del tutto

perduto.

m. c.