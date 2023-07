Ragazza si sdraia sulla Faleriense

Una giovane in stato confusionale blocca il traffico lungo la strada statale ex 210 Faleriense, intervengono i carabinieri e i volontari del servizio ambulanza. E’ accaduto ieri intorno alle 18 in località Archetti, frazione di Rapagnano: una ragazza forse anche a causa del caldo è stata notata da alcuni residenti camminare a bordo strada senza denotare una precisa volontà, poi improvvisamente si è sdraiata a terra in mezzo alla strada. Il traffico si è bloccato e i passanti hanno chiesto aiuto, sul posto sono accorsi i carabinieri di Montegiorgio sia per accertare l’identità della donna e cosa gli sia capitato, ma anche per regolare il traffico molto intenso a quell’ora; oltre al servizio ambulanza, i volontari hanno prestato i primi soccorsi sul posto, evidenziando lo stato confusionale della giovane poi trasferita al pronto soccorso di Fermo.

a.c.