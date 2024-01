Ragazze e scienza. Incontro del Montani tra super esperte e studentesse

La scienza è anche una questione da donne. Lo ripete all’infinito l’Istituto Montani, nell’anno in cui si celebra il 170esimo anniversario della sua fondazione. L’istituto si è fatto promotore di un convegno sugli stereotipi di genere e a come essi influenzino la carriera scolastica e lavorativa dei giovani. L’evento dal titolo "Ragazze STEMerarie" si terrà il 18 gennaio al Teatro dell’Aquila di Fermo e vede come ospiti relatrici di altissimo profilo. E’ patrocinato dalla Commissione per le pari opportunità della Regione Marche e dal Comune di Fermo. A gestire l’iniziativa è la docente Teresa Cecchi che sottolinea: "Attualmente solo il 28 per cento di chi fa ricerca è donna. Tra tutti coloro che hanno conseguito una laurea nel 2020 nel nostro paese, il 36,8 per cento degli uomini ha una laurea Stem contro il 17 per cento delle donne. Solo 17 donne hanno vinto il Premio Nobel in fisica, chimica, o medicina rispetto a 572 uomini. Tali disparità non sono dovute al caso. La ricerca scientifica ha da tempo mostrato che non esistono differenze in termini di capacità eppure le donne risultano sottorappresentatea causa di stereotipi di genere che agiscono nella società, nel contesto familiare e scolastico". Grande l’attesa per l’intervento di Ilaria Capua dalla Johns Hopkins University ’Ragazze in Stem c’è bisogno di voi’. Clara Santato, del Politecnico di Montreal, leader della Unesco chair in green and sustainable electronics con la quale collabora attivamente il dipartimento di chimica del Montani per lo sviluppo di nuovi materiali, coinvolgerà il pubblico nella riflessione circa la leadership femminile nella ricerca. Virginia Benzi (Quantum girl) evidenzierà il rapporto fra ragazze, social e discipline Stem, mentre la proiezione del corto ’Scatti d’Ingegno’, realizzato dal Montani nell’ambito del Piano nazionale cinema immagini per la scuola, permetterà a Alessia Sonaglioni di Eurimages di far riflettere tutti sulla rappresentazione del rapporto fra donna e tecnica nel cinema. Silvia Galano dell’Università di Napoli interagirà col pubblico per smontare gli stereotipi che tengono le ragazze lontane dalle materie scientifiche.

Non mancheranno le testimonianze delle imprenditrici, delle università, delle ex allieve del Montani e delle attuali. Nel pomeriggio Silvia Galano esperta su stereotipi di genere e lavoro, incontrerà i docenti della scuola secondaria di primo grado presso il Museo MITI di Fermo dalle ore 15 alle ore 16.30 per proposte interessanti di sperimentazione e collaborazione. "Appare sempre più urgente la necessità di sensibilizzare studenti e studentesse, ma anche genitori e docenti relativamente al ruolo che gli stereotipi di genere giocano nell’influenzare le decisioni", spiega la dirigente Stefania Scatasta.