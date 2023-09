Ragazzi già in campo nel nuovo impianto

L’inaugurazione vera e propria non c’è ancora stata, ma questo poco importa ai ragazzini che, da inizio settimana, si stanno divertendo a tirare calci a un pallone nel nuovo campo sportivo realizzato dall’industriale calzaturiero Diego Della Valle, in zona Brancadoro, a Casette d’Ete. Un campo sportivo di cui la frazione più popolosa della città era rimasta del tutto sguarnita, da quando era stato reso off limits il vecchio ‘Brancadoro’ (oggi l’area è stata trasformata in terreno agricolo) e che, nelle intenzioni del benefattore Della Valle, dovrà consentire soprattutto ai più giovani di frequentare la scuola calcio della Real Elpidiense.

Anche la squadra del Casette d’Ete Calcio potrà allenarsi in vista dell’avvio del campionato e disputerà qui le partite di campionato. Ma, intorno a quel campo nuovo fiammante, sta prendendo forma il progetto per i giovani che era nei desiderata di Della Valle: si tratta di creare una connessione col Centro Giovanile Casette, pensando alla cooperativa EraFutura come gestore dell’impianto sportivo, per consentire ai ragazzini di fare i compiti nei locali del Centro di Piazza Mazzini, prima di andare ad allenarsi al campo di Brancadoro per poi essere riaccompagnati a casa. Un progetto che partirà tra qualche settimana.

"E’ importante ribadire la collaborazione tra la Real Elpidiense, l’Asd Casette d’Ete 1968 e il Comune che ha coordinato le attività mentre la gestione sarà affidata a una cooperativa scelta dai Della Valle" ha precisato l’assessore allo sport, Roberto Greci.

m.c.