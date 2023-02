Ragazzina rapinata alla stazione: condannata una 17enne

Armati di pistola, avevano rapinato una ragazzina che si trovava nella stazione di Porto Sant’Elpidio. Con un’indagine lampo i due malviventi erano stati identificati dalla polizia e nella rete degli investigatori era finita anche una 17enne, che è comparsa davanti al tribunale dei Minori di Ancona per rispondere di rapina aggravata. Al termine del processo la giovane è stata condannata a due anni di reclusione in un carcere minorile. Il complice, un 19enne della Provincia di Ancona, è stato invece rinviato a giudizio e sarà processato con rito ordinario davanti al tribunale di Fermo. I due erano stati incastrati dagli uomini della squadra mobile che avevano provveduto a visionare le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, riuscendo a ricostruire le dinamiche degli eventi. Avevano così visto che la vittima era stata rapinata del cellulare e del denaro, che però, dopo essersi ripresa dallo shock dell’aggressione, era uscita dalla zona della stazione e aveva visto l’autrice del colpo seduta su una panchina insieme ad un ragazzo. Si era, allora, avvicinata alla coppia, chiedendo la restituzione della refurtiva, ma la rapinatrice prima l’aveva colpita con un pugno in testa e poi, insieme al ragazzo, era scappata correndo. La conoscenza dei giovani che stazionano periodicamente presso le aree ferroviarie, identificati nel corso dei controlli effettuati dalla polizia di Stato, e altri elementi raccolti avevano consentito di dare, oltre che un volto, anche un nome ai due fuggitivi, dei quali erano scattate le ricerche con particolare attenzione alle possibili tratte ferroviarie che avrebbero potuto utilizzare. Così gli agenti della polizia ferroviaria di San Benedetto del Tronto, allertatati dai poliziotti fermani, erano riusciti ad intercettare i due rapinatori e a fermarli. In una tasca interna del giubbino della 17enne, il telefono cellulare rubato, ma non i soldi e la pistola. La giovane era stata denunciata per la rapina aggravata mentre per il complice, maggiorenne, era stato aperto un procedimento a parte.

f. c.