Ragazzino di 12 anni sdraiato sui binari: salvato da un militare fuori servizio

Porto San Giorgio (Fermo), 14 giugno 2025 – Dopo un piccolo screzio sentimentale ha lasciato l’albergo dove alloggiava e, una volta trovato un varco nella rete che delimita la ferrovia, si è sdraiato sui binari per farla finita. Solo il tempestivo intervento di un maresciallo 30enne della Guardia di Finanza di Fermo, fuori servizio, ha evitato la tragedia. E’ accaduto l’altro ieri sera a Porto San Giorgio e protagonista del tentato suicidio è stato un 12enne della Repubblica Ceca, in Italia per disputare il prestigioso torneo internazionale giovanile di tennis che si svolge ogni anno negli impianti sangiorgesi. Il ragazzino, secondo una prima ricostruzione, è stato vittima di un malinteso d’amore con una sua coetanea e compagna di squadra che lo ha profondamente turbato. A quel punto, ferito nell’animo, si è allontanato minacciando di compire un gesto inconsulto e la sua coetanea, preoccupata, ha deciso di seguirlo.

Il 12enne si è avvicinato al tratto ferroviario a sud delle città, in zona Borgo Rosselli, nelle vicinanze dello stadio, e ha cercato di scavalcare la recinzione. Poi è riuscito a trovare un varco e si è sdraiato sui binari con l’intenzione di compiere un gesto estremo. A pochi metri da lui sempre la ragazzina con la quale aveva avuto il malinteso sentimentale, che, vista la scena, ha iniziato a piangere cercando di convincere il suo coetaneo a rinunciare ai propositi autolesionistici. Non riuscendoci, ha cominciato a gridare disperata, attirando il maresciallo della Guardia di Finanza, che si trovava nei pressi per far fare una passeggiata serale ai suoi cani. Il 30enne si è avvicinato alla ferrovia e si è subito reso conto di ciò che stava accadendo e che, se non sarebbe immediatamente intervenuto la situazione si sarebbe fatta disperata. Il militare delle Fiamme Gialle fuori servizio ha così scavalcato le protezioni per avvicinarsi al 12enne e cercare di convincerlo a desistere.

Una breve trattativa che non stava andando a buon fine, mentre da lì a pochi secondi sarebbe transitato il treno. Vista la necessità di intervenire in tempi brevi il finanziere, con un gesto coraggioso, si è fiondato sulle rotaie, ha afferrato il ragazzino ed è riuscito a portarlo in salvo in extremis, nella vicina piazzetta adiacente allo stadio, seguito dalla coetanea del 12enne. Nel frattempo, allertati dal maresciallo, sono intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, che hanno soccorso l’adolescente sul posto. Sul luogo dove si è consumato l’episodio anche i carabinieri, che hanno preso in carico il ragazzino, lo hanno condotto nell’albergo dove alloggia e lo hanno affidato ai responsabili della nazionale Under 12 della Repubblica Ceka. Della serie: tutto è bene ciò che finisce bene.