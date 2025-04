Ragazzino di 13 anni vola da un palazzo a Fermo: è grave

Fermo, 28 aprile 2025 - Tragedia sfiorata questa mattina a Fermo. Un ragazzino di 13 anni è precipitato dalla finestra della propria abitazione, al secondo piano di un palazzo in zona Salvano di Fermo.

E' accaduto stamattina attorno alle 7.30. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e i sanitari. Il giovane, sempre cosciente, che ha riportato gravi ferite agli arti inferiori, è stato trasportato dal 118 in eliambulanza all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica della caduta.

Pochi giorni fa (il 25 aprile) un’altra tragedia sfiorata nelle Marche, con protagonista, suo malgrado, un 19enne. Il giovane operaio è rimasto gravemente ferito in un terreno agricolo a Jesi (Ancona), mentre era sul trattore. Lavorava per conto dell’azienda agricola Trionfi Honorati, era stato assunto circa un mese fa.

Il giovane di Filottrano è stato travolto da un palo della Telecom. Il tutto sotto gli occhi di un testimone. L’uomo ha riferito che il veicolo non avrebbe urtato il palo in legno, e che questo gli è crollato in testa poco dopo il passaggio del mezzo cingolato sul quale stava operando.

Notizia in aggiornamento