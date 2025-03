Ragazzino ubriaco inveisce contro gli agenti di polizia

Doppio intervento della polizia a Porto San Giorgio. Ieri mattina intorno alle 4.30, una pattuglia della squadra volante, mentre transitava in viale Cavallotti, ha notato due persone che camminavano con un’andatura instabile e con difficoltà a mantenere l’equilibrio così, gli agenti, hanno deciso di identificare i due individui. Uno dei due, un 20enne residente nell’entroterra fermano, a causa dell’eccessiva assunzione di alcool, si è mostrato fin da subito ostile nei confronti dei poliziotti ed ha iniziato a gridare senza motivo con un linguaggio sconnesso, mostrando difficoltà non solo a deambulare ma anche a rimanere fermo e in piedi. Il ragazzo, che ha rifiutato i soccorsi del 118, dopo essersi ripreso, è stato sanzionato per manifesta ubriachezza. Sempre a Porto San Giorgio, in via Oberdan, controllati tre ragazzi.