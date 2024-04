Raggiro da 5mila euro, la polizia riconsegna i soldi all’anziana

Pochi giorni dopo l’arresto dei truffatori e il recupero del denaro trafugato, il dirigente della squadra mobile della questura di Fermo, Gabriele Di Giuseppe, insieme a due poliziotti della squadra volanti, si è recato a fare visita alla malcapitata, riconsegnandole la somma oggetto di truffa. Va ricordato che la scorsa settimana la squadra mobile di Fermo, in stretta collaborazione con la Sezione di polizia stradale di Caserta, ha individuato e arrestato i due uomini che, a Porto San Giorgio, avevano compiuto una truffa ai danni di una 91enne. Pochi giorni fa l’anziana aveva ricevuto la chiamata da parte di un fantomatico maresciallo dei carabinieri per segnalare che la figlia era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale a Roma. L’interlocutore, durante la conversazione, aveva chiesto alla 91enne la somma di 5.000 per sanare la posizione della figlia e la vittima, aveva ceduto alle richieste del finto militare, prelevando cosi, consegnando ad un complice tutti i suoi risparmi. L’intervento tempestivo della polizia, dopo una prima ed accurata ricostruzione dei fatti, aveva permesso di individuare la targa dell’auto utilizzata per commettere il raggiro. I due campani erano stati trovati in possesso dei 5mila euro.