Si può intraprendere una professione che può portarti a viaggiare ed espandere i propri interessi nel mondo, ma allo stesso tempo si può restare vicini alla propria terra. Uno dei tanti elementi emersi durante l’incontro che però rappresenta un messaggio importante per i giovani che oggi vivono il territorio e ne rappresentano il futuro sviluppo. "Il professor Frontoni è figlio di questa terra – ha sottolineato Sandro Coltrinari, presidente del Lions Club Amandola Sibillini - ma non ha mai reciso il legame con le Marche. Pur potendo lavorare ovunque, ha scelto di restare, di contribuire alla crescita del nostro territorio, continuando a fare ricerca di altissimo livello. È un esempio concreto di come si possa raggiungere l’eccellenza senza abbandonare le proprie radici, ma anzi, valorizzandole. Un giorno, forse, vi troverete davanti alla scelta di partire, magari perché vi sembrerà che in Italia non ci sia più spazio per i giovani. Confrontatevi con chi ce l’ha fatta restando, e forse troverete spunti preziosi per le vostre decisioni. Il professor Frontoni, nonostante gli impegni accademici ha scelto di essere qui. Questo ci dice molto: dice che crede in voi, crede nel potere dell’esempio".