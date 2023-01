Raid al centro sociale di Lido San Tommaso Tanti danni

Un gesto intimidatorio o un tentativo di furto? Saranno i carabinieri a dare risposte certe su quanto accaduto ieri notte al centro sociale di Lido San Tommaso. Chi ha agito ha atteso che tutti, compresi i membri del direttivo, lasciassero la struttura per entrare in azione. Forse volevano solo lanciare un segnale di minaccia o forse volevano rubare e qualcosa è andato storto. Sta di fatto che, dietro di loro, i malviventi hanno lasciato una lunga scia di danni. Il raid è stato messo a segno dopo le 2,30 di notte, dopo che in serata si era tenuta una cena tra soci. Una volta che tutti i partecipanti hanno lasciato la struttura sono entrati in azione i "soliti ignoti": hanno forzato la serranda dell’ufficio esterno, hanno rubato un mazzo di chiavi, hanno richiuso la serranda è si sono introdotti nei locali. I malviventi entrati in nazione hanno poi dovuto scassinare la porta dell’ufficio interno, forzando lucchetto e chiavistello. Hanno rovistato dappertutto senza, però, trafugare nulla. A fare l’amara scoperta, ieri mattina, alcuni membri del direttivo che si erano dati appuntamento al centro per sistemare la cucina. Una volta resisi conto di cosa fosse accaduto nella notte, hanno immediatamente allertato i carabinieri.