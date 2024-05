Raid incendiario da Fermo a Porto Sant’Elpidio: otto auto date alle fiamme

Fermo, 16 maggio 2024 - Un bagliore e poi le fiamme che hanno avvolto ben cinque auto (video). Un incendio doloso quello che è divampato ieri notte in un parcheggio privato di via Lauretana, a poche centinaia di metri dal seminario arcivescovile di Fermo. E poi, nel giro di mezzora, un nuovo allarme a Porto Sant’Elpidio dove altre tre vetture sono state date alle fiamme in via Ancona. La serie di incendi ha preso il via a Fermo, poco dopo la mezzanotte, quando un residente ha notato quel rogo che si stava sviluppando non poco lontano da casa sua. Si è subito reso conto che erano delle auto che stavano bruciando e ha allertato immediatamente i vigili del fuoco, anche perché il fumo e le fiamme si stavano avvicinando pericolosamente alle abitazioni adiacenti.

Otto auto incendiate tra Fermo e Porto Sant'Elpidio

I pompieri, vista la gravità della situazione, sono subito intervenuti sul posto con due autobotti, hanno domato gli incendi con non poche difficoltà e hanno messo la zona in sicurezza.

Fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati, ma tre vetture sono andate completamente distrutte e le altre due in parte danneggiate. Sul posto anche carabinieri e polizia, che stanno cercando di capire di chi sia la mano che ha appiccato il rogo e per quale motivo siano stati incendiati i veicoli. Gli inquirenti si stanno facendo le stesse domande anche per l’incendio doloso degli altri tre veicoli a Porto Sant’Elpidio. Anche in questo caso c’è una mano ignota che, con l’utilizzo di accelerante ha appiccato il rogo in via Ancona, tenendo impegnati i vigili del fuoco su due fronti. Anche in questo caso indagano i carabinieri che stanno cercando di capire se ci sia una correlazione tra i due incendi. Caute le dichiarazioni del comandante provinciale dei vigili del fuoco, Matteo Monterosso: “Un evento così allarmante richiede necessariamente l’avvio di indagini per confermare la natura dolosa del rogo e le motivazioni che potrebbero essere alla base dei fatti. Ed è ciò che stiamo facendo in cooperazione con i carabinieri”. Le auto bruciate a Fermo erano tutte di proprietà dei residenti e si trovavano in un parcheggio privato recintato. Si tratta di persone con la fedina penale pulita e per le quali è difficile pensare ad un gesto intimidatorio o una vendetta. Stesso discorso per i proprietari delle auto di Porto Sant’Elpidio che, oltretutto, non hanno alcun legame con quelli di Fermo. Allora cosa potrebbe essere accaduto? Quale potrebbe essere il filo invisibile che collega gli incendi?