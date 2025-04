Raid notturno dei ladri: tentano tre colpi a Torre San Patrizio

Raid dei ladri nella notte che per fortuna non sono riusciti nei loro intenti, ma i tre episodi hanno richiamato l’attenzione dei residenti su un fenomeno che ciclicamente interessa tutti i centro dell’entroterra. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti e il racconto di alcuni cittadini, i tentati furti sono stati effettuati nella notte fra giovedì e venerdì fra le 22 e l’una di notte nelle aree residenziali comprese fra via Villa Zara, via del Roccolo e via Margaret Collier a Torre San Patrizio. In uno dei tre casi i malviventi mentre era intenti a scardinare una finestra hanno fatto scattare l’allarme, i proprietari si sono alzati, ma i malviventi si erano già dileguati nella notte. In un secondo caso avrebbero tentato di sfondare una finestra rinforzata, ma il rumore provocato hanno svegliato i proprietari che hanno aperto le tapparella di un’altra finestra, ma anche in questo caso i ladri una volta resisi conto che in casa c’erano i proprietari si sono allontanati. Nel terzo episodio sembra che i ladri siano riusciti a aprire una finestra, ma non sono riuscito a portare via nulla, forse perché i proprietari rientrando hanno messo in fuga i malfattori.