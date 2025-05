Rally, per il team ‘Subaru’ giornata di test sulle strade di Smerillo

Una fine settimana di test speciali a Smerillo per la squadra di Rally del team ‘Subaru’ in vista dell’inizio del campionato europeo e italiano di specialità. Grazie alla disponibilità dell’amministrazione guidata dal sindaco Tonino Severini, che per l’occasione ha chiuso al traffico alcune strade secondarie per consentire a piloti di vettura di effettuare prove al limite in assoluta sicurezza.

I test sono iniziati sabato mattina ed hanno interessato in particolare pneumatici e alcuni assetti tecnici delle tre vettura da gara. L’arrivo del team Subaru a Smerillo è stato possibile grazie anche alla collaborazione con Stefano Castori, che si è fatto portavoce e garante del territorio.

"E’ stata una mattinata intensa – racconta Stefano Castori – i test sono iniziati già a partire dalle 8, i piloti tutti italiani sono saliti sulle rispettive vetture facendo alcune prove e portando al limite mezzi e pneumatici, questo in previsione del campionato europeo e italiano di rally. E’ stato scelto Smerillo per più motivi: l’accoglienza e l’ospitalità del fermano, la bellezza e difficoltà tecnica dei tracciati messi a disposizione dal sindaco Tonino Severini, che alternavano tratti asfaltati, ad altri misti, oltre ovviamente alla sicurezza un elemento che viene sempre tenuto in grande considerazione. E’ stata una giornata faticosa, ma i tecnici si sono detti soddisfatti degli esiti. Molto probabilmente alla luce di questa esperienza, il Team Subaru tornerà qui per i test di inizio stagione anche il prossimo anno e noi ne siamo felici".

Piloti e tecnici hanno dovuto lavorare, ma si sono concessi anche alcuni momenti di pausa assaggiando i prodotti tipici del territorio.