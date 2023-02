Rambelli e Tosoni al teatro comunale

Sono Gea Rambelli e Stefano Tosoni i protagonisti di “Prima di ogni altro amore”, in scena al Teatro Comunale di Porto San Giorgio domenica 26 febbraio secondo appuntamento della rassegna “Sotto_passaggi” proposta da Comune e Proscenio in collaborazione con AMAT. Testo di Sergio Casesi messo in scena con la regia di Alberto Oliva, con i costumi di Elisabetta Invernici per la produzione dello stesso Proscenio. “Prima di ogni altro amore” è stato vincitore del Premio Franco Enriquez 2022 alla drammaturgia. A 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini e di Maria Callas, lo spettacolo che celebra la magia dell’arte e del Teatro attraverso il racconto del loro incontro artistico. Costretti da una distanza fisica, il soprano e il regista si scrivono, si cercano e si lasciano messaggi, mostrando all’altro sempre un po’ più di sé. Dal dialogo a distanza si passa all’incontro vero e proprio che può svolgersi solo nel sogno, nell’indicibile, nell’inconscio, nella pura forza vitale e creativa dei due protagonisti. Maria-Medea, innamorata e delusa, è sola, mentre dà voce alle emozioni di centinaia di personaggi femminili. Pasolini-Giasone, eroe del vello d’oro, della poesia e della volontà creativa, è invece scopritore attraverso l’arte di ogni angolo, luminoso o buio, dell’umano. È nell’attraversare la pacificazione dei due miti, il lascito più grande: con la vita, il superamento del male di vivere che ha modellato le due esistenze reali. Costo del biglietto 10 euro, ridotto 8.