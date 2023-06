Ramona Michetti campionessa italiana

A distanza di 10 anni dalla partecipazione ai mondiali di body building, e dopo aver partorito il terzo figlio, Ramona Michetti (44 anni) riesce a laurearsi campionessa nazionale assoluta di body building, categoria fitness. La vittoria al campionato nazionale assoluto è avvenuta a Rimini, nell’ambito della sua ottima performance all’interno del Rimini Wellness. Una dimostrazione di forza e di caparbietà per la Michetti che, a dispetto dell’età e delle tre maternità, ha saputo lavorare e prepararsi a dovere con il suo coach, Claudio De Carlonis (della palestra StarFit di Porto Sant’Elpidio) portando a casa un risultato importante e lusinghiero. Un risultato che, tra le altre cose, le apre la porta per la partecipazione ai mondiali, in programma a luglio, in Slovenia. Una storia che si ripete dopo 10 anni per questa personal trainer ed estetista che, forte di questi trionfi, è più che mai determinata a non lasciarsi sfuggire alcuna occasione per mettersi alla prova.