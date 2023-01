‘Ranch del Vespro’, il circuito dedicato allo speedway diventa realtà

Partiranno entro l’anno i lavori per la realizzazione in contrada San Pietro, quasi a confine con Monte Vidon Corrado, del ‘Ranch del Vespro’, circuito dedicato alla specialità motociclistica dello speedway. Un impianto molto simile al ranch privato di Valentino Rossi, che però avrà anche alcune peculiarità uniche: il fatto che sarà aperto al pubblico, sarà il circuito di speedway più a sud di tutta Europa e unico nel centro Italia, e offrirà anche servizi di accoglienza turistica. Un progetto ideato dal pilota montegiorgese Fabrizio Vesprini, pluricampione italiano della specialità Flat Track, oltre che istruttore di giovani talenti del panorama italiano. "Qualche anno fa avevamo allestito in forma temporanea in località San Paolino di Falerone – racconta Fabrizio Vesprini – in collaborazione con l’associazione Bikers Cave un pistino ovale dedicato al Flat Track che riscosse tanto successo. Molti piloti del Moto Gp fra cui Andrea Dovizioso e altri piloti del campionato velocità venivano ad allenarsi per sfruttare al meglio le accelerazioni in derapata in uscita dalle curve. Il terreno però era comunale e non era facile valutata l’ubicazione ottenere le autorizzazioni, quindi abbiamo sospeso tutto. L’idea di base però era valida e quindi ho acquistato un terreno un piena campagna, lontano dal traffico e dai centri abitati nel 2020, ho impiegato del tempo a ricevere tutte le autorizzazioni, ma finalmente ci siamo, quest’anno potremmo dare il via alla realizzazione di questo ranch dedicato ai motori". Si tratta di una pista della lunghezza di circa 1.200 metri adagiata su un leggero pendio, che sarà dotato di area camper per ospitare i piloti e accompagnatori, punto di ristoro e officina attrezzata per manutenzione mezzi. "La pista sarà gestita dal Motoclub Omega di Montegiorgio – conclude Vesprini – ma il progetto offre molte potenzialità. Qui si potranno svolgere sessioni di formazioni per piloti professionisti, gare di campionato, la pista sarà aperta al pubblico quindi gli appassionati di motori avranno un luogo attrezzato dedicato a questa disciplina. Inoltre essendo l’unica pista del genere potrebbe rappresentare anche un punto di riferimento per promuovere turismo legato ai motori, i piloti sono sempre accompagnati da staff e familiari e da qui si raggiungono i Sibillini e il mare in circa 30 minuti". Alessio Carassai