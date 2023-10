Rangers d’Italia in azione da novembre

PORTO SANT’ELPIDIO

Da novembre parte la convenzione che il Comune ha stipulato con la Lida (Lega italiana per i diritti degli animali) e i Rangers d’Italia per avere un supporto nelle attività di tutela ambientale e protezione degli animali. Stando all’accordo (che ha la validità di un anno) il territorio comunale viene diviso in due zone. La linea di demarcazione è stata individuata da via Garda, via San Giovanni Bosco, via Piave, il fosso dell’Albero fino al mare. Nella parte nord, interverranno i volontari dei Rangers d’Italia, a sud le guardie zoofile della Lida. "In questo modo vogliamo incrementare la vigilanza zoofila e ambientale nel territorio comunale – spiega l’assessore all’ambiente, Maria Laura Bracalente – e ognuna delle due avrà la possibilità di concentrarsi in modo più capillare e puntuale sull’area assegnata. Da questi servizi ci aspettiamo un contributo proficuo per combattere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, garantire il decoro delle aree verdi e la tutela degli animali". I volontari saranno riconoscibili per l’uniforme di servizio, per i mezzi con cui si spostano in città oltre al tesserino di riconoscimento. Il loro servizio è di prevenzione e repressione di reati e illeciti amministrativi relativi al benessere e la protezione degli animali d’affezione, il controllo del randagismo, la difesa del patrimonio zootecnico. Sono incaricati di effettuare monitoraggi del territorio e redigere verbali su violazioni in materia di rifiuti, controllo delle discariche abusive e delle aree di verde pubblico, sanzionare direttamente le infrazioni, tutto questo collaborando anche con la Polizia Locale, fornendo un report mensile degli accertamenti rilevati.