"Raoul Bova non è degno di questo palcoscenico"

Raul Bova era l’ospite di punta della ‘Notte dell’Orgoglio Marchigiano’ di Francavilla d’Ete, ma ha annunciato la sua disdetta un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Il comportamento non è piaciuto al sindaco Nicolino Carolini che alla proposta del manager di riproporre la presenza dell’artista alla prossima edizione, il sindaco ha risposto "Raul Bova non è degno del palcoscenico dell’Orgoglio Marchigiano". E’ dispiaciutissimo infatti Carolini, che è anche direttore artistico della grande manifestazione organizzata dalla Pro loco e dal Comune con il patrocinio della Regione, delle cinque province della stessa regione e di ben 110 Comuni. "La disdetta di Raul Bova è stata comunicata con una mail inviata al suo manager e giustificata con ‘motivi personali’ inviata un’ora prima dell’inizio – commenta Carolini – quando fino al giorno precedente gli accordi erano tutti confermati. Premesso che il mio augurio è che l’artista stia bene ed in salute, resta il fatto sia venuto meno il suo rispetto per la manifestazione, fortemente incisiva a livello istituzionale e di grande partecipazione di pubblico venuto anche da lontano per lui". Ciò che aumenta l’amarezza di Carolini, oltre all’improvviso annuncio di Bova, è il suo venir meno a qualsiasi tipo di comunicazione mirata a giustificare i fatti. "Avrebbe potuto spedire un video, o mandare un messaggio per il suo pubblico – prosegue il sindaco – pertanto interpreto il suo comportamento come una mancanza di rispetto generale per la manifestazione e per tutte le persone e gli enti coinvolti nell’organizzazione: la Pro loco, le associazioni, gli sponsor e verso chiunque lavori con serietà, trasparenza e impegno. La sua assenza – prosegue il sindaco – è stata fonte inevitabile di amarezza proprio in virtù del senso della manifestazione basata sull’orgoglio. Noi siamo infatti orgogliosi di esserci messi a sua disposizione a fronte di un comportamento che non può dirsi simile". Alla proposta del manager dell’artista di riproporre la presenza di Bova alla prossima edizione (anche in segno di scuse), il sindaco ha risposto no. "Non possiamo correre il rischio di un altro simile riscontro. Credo che Bova abbia perso una bella opportunità per un confronto aperto con il pubblico in un contesto distante da luoghi di gossip e che pertanto dinanzi alle ultime sue vicende personali avrebbe ritrovato intatto l’affetto dei sui fan. Ma la questione è chiusa. Simili comportamenti non sono degni del palco della ‘Notte dell’Orgoglio Marchigiano’".

Paola Pieragostini