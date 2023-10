Rapagnano e Magliano: Bando contro il Dissesto Idrogeologico

"Insieme al Comune di Rapagnano abbiamo partecipato ad un bando per frenare il dissesto idrogeologico in via Monte Vettore". Sono le parole del sindaco di Magliano di Tenna Pietro Cesetti, pronunciate durante l’ultimo Consiglio comunale in merito al progetto di messa in sicurezza della scarpata che in seguito alle piogge degli ultimi mesi ha evidenziato diverse criticità. "Non è un caso che la strada che si trova già in forte pendenza e che si ricollega con la strada statale 239 Faleriense – spiega il sindaco Cesetti – sia chiusa da diversi mesi. Già in occasione dell’alluvione di maggio che colpì il nord della regione, avevamo registrato un movimento franoso della collina. Situazione che si è aggravata dopo le violente precipitazioni di luglio. Abbiamo chiesto un sopralluogo, tanto che sono arrivati anche dei tecnici del Commissario Figliuolo, che hanno redatto una scheda tecnica di valutazione mettendo in evidenza gli aspetti critici. Per questo motivo insieme al Comune di Rapagnano (che sarà capifila), abbiamo partecipato ad un bando indetto dal Ministero dell’Interno per il dissesto idrogeologico. Il bando prevede un finanziamento di 700.000 euro per ogni comune (1.400.000 complessivi) che serviranno a mettere in sicurezza la collina e realizzare canali di deflusso delle acque di superficie. Si tratta di un’operazione molto importante considerato che in via Monte Vettore vivono molte famiglie e che comunque la strada rappresenta una via de accesso da piane verso il capoluogo e viceversa".

a.c.