Rapagnano in festa per il patrono San Giovanni Battista

Fine settimana ricco di appuntamenti per quanto riguarda i festeggiamenti in onore del patrono San Giovanni Battista a Rapagnano. Una festa che la Pro Loco è riuscita a far tornare nella formula classica dopo gli stop della pandemia e il grande successo dello scorso anno. Un anticipo importante c’è stato proprio nella serata di ieri, dove, oltre alla santa messa del triduo, si è svolto l’evento ’Mescere’ al Teatro Emiliani in collaborazione con l’associazione ’Teste di Rapa’, legando storia, musica e vino. Questa sera è in programma l’avvio degli stand gastronomici al parco Gentili e la contestuale apertura della mostra fotografica realizzata grazie appunto all’associazione ’Teste di Rapa’, al Rapagnano calcio, e a Gianni Ciccola: questa resterà aperta fino a domenica e sarà un viaggio nella storia cittadina; n serata previsto il concerto de I Pupazzi.

Domani spazio ai piccoli con la Event Giochi e Juego che proporrà in vari punti della cittadina giochi da strada, da tavolo e molto altro ancora nel cuore del pomeriggio prima dell’esibizione de ’I Cobra’ squadra pluricampione italiana di tiro alla fune. Serata di musica grazie a I Recidivi (band tributo di Vasco Rossi), Andrea Fornili (chitarrista degli Stadio) e dj Fargetta. Programma che si chiude domenica con la processione delle reliquie di San Giovanni Battista per le vie del paese e in serata con il concerto dei Rio Folk Band.

Roberto Cruciani