Rapagnano, manutenzione per gli impianti sportivi: due milioni per le strutture

Grande impegno per l’Amministrazione di Rapagnano per gli impianti sportivi, che nell’ultimo periodo sono stati oggetto di diversi interventi di manutenzione, riqualificazione e miglioramento. Alcuni interventi sono già stati realizzati, mentre altri sono in corso d’opera per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro. Operazione resa possibile grazie anche alla collaborazione tra Amministrazione e società sportive, tanto da rendere possibile una vasta gamma di scelte sportive fra pratiche agonistiche e amatoriali divenute nel tempo orgoglio della comunità.

Più dettagliatamente: in località San Tiburzio, il restyling completo dell’impianto, rifatto il manto di gioco, sistemate le tribune, installate nuove porte e spogliatoi, curato il verde adiacente. In località piane di Rapagnano, gli interventi hanno riguardato l’impianto idrico, sistemazione delle panchine e rinnovati gli spogliatoi. Un ulteriore tassello è stato l’acquisto di un defibrillatore, uno strumento di grande importanza per la sicurezza di chi pratica sport, grazie al sostegno del Comune e di uno sponsor locale.

Opere che inorgogliscono l’Amministrazione, che ha voluto precisare come il sodalizio tra comune, realtà sportive e sponsor dimostra sia indispensabile per crescere. Sono infatti molte le realtà presenti a Rapagnano: la società Achetti: settore giovanile, nato come approccio al calcio e sano divertimento, uno dei settori più promettenti della zona. Ora, con l’ingresso della Terza categoria, si offrirà la possibilità ai ragazzi di proseguire un progetto di sport e amicizia. Il Teen Volley: settore giovanile, che da anni raccoglie riconoscimenti a livello provinciale e regionale.

I risultati sul campo si accompagnano all’impegno quotidiano per la crescita tecnica e personale dei giovani atleti. La Nitro Padel/Tennis: uno dei centri più attrezzati della zona, grazie a istruttori competenti e disponibili a introdurre nuove leve in una realtà sportiva sempre più dinamica. C’è poi il ciclismo, ad incarnare questa passione per la bici ci pensano: Abitacolo Sport Club che propone un bike park di valore, punto di riferimento per gli appassionati di ogni età. La GsRapagnanese, una della società sportive più antiche delle Marche. Infine la Higlander Dart Club, squadra di freccette da 20 anni presente nel territorio rapagnanese. Tutte queste realtà associative testimoniano un connubio di impegno, competenza e voglia di stare insieme, un modello di partecipazione e coesione sociale.