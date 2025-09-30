Rapina alla tabaccheria Ridolfi. Secondo colpo in due settimane

Due rapine in tabaccheria in appena due settimane, una situazione che purtroppo ricorda un episodio avvenuto 9 anni fa. Sabato 27 settembre un giovane uomo con il volto travisato da uno scalda collo e armato di coltello, intorno alle 20 quando nella tabaccheria Ridolfi sita in piazza Roma di Servigliano era vuota, si è introdotto all’interno del locale intimando alle due proprietarie di consegnargli l’incasso della giornata. Le due donne proprietarie dell’attività, hanno assecondato le richieste, si sono allontanate dalla casa, il giovane uomo che parlava italiano, alto di carnagione olivastra, si è avvicinato alla cassa ha prelevato il contante, circa mille euro, poi si è allontanato verso Porta Santo Spirito. Oltre al naturale spavento che è inevitabile in questo condizioni, le due proprietarie non hanno riportato lesioni. Purtroppo questo non è stato un episodio isolato, infatti, venerdì 12 settembre la stessa tabaccheria, ha subito una prima rapina. In questo caso un giovane alto che parlava italiano coperto da una felpa con il cappuccio e il volto coperto ma di corporatura diversa, ha tirato fuori dalla tasca un coltello e dopo aver intimato alle proprietarie di allontanarsi, ha prelevato l’incasso per poi dileguarsi fuori dalle mura del centro storico. In entrambi i casi, sono accorsi con celerità i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio e della Stazione di Servigliano; che hanno raccolto le testimonianze e i video dei sistemi di sorveglianza presenti in paese. I due episodi, in poche ore hanno creato molto allarme in paese ed anche nei comuni limitrofi. Infatti, è stato quasi naturale ricollegare l’accaduto alla serie di rapine avvenuto a dicembre 2016 nella media Valtenna da parte di un uomo armato di pistola. La prima in ordine di tempo l’1 dicembre 2016 ai danni della tabaccheria Ciccangeli di Piane di Falerone, la seconda il 2 dicembre sempre ai danni della tabaccheria Ridolfi di Servigliano, e la terza il 6 dicembre ai danni dell’Ufficio Postale di Servigliano sito in via caduti di Nassiriya; in questo caso però mentre il rapinatore era intento a prelevare il denaro, un uomo che era nell’ufficio fece uno scatto per tentare di immobilizzare il malvivente, né scaturì una colluttazione; l’arma candendo a terra fece partire un colpo che fortunatamente non feri nessuno, ma l’uomo venne immobilizzato e consegnato ai carabinieri. In quel caso si trattava di un 22enne di origini pugliesi arrestato per rapina a mano armata.

Alessio Carassai