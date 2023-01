Rapina all’ufficio postale Condannato a quattro anni

Un caso rimasto irrisolto per quattro anni, una sorta di cold case, proprio come nei telefilm di una nota serie televisiva americana. E come nei telefilm, utilizzando nuove tecniche investigative, la polizia era riuscita a dare un nome e un volto al rapinatore che, insieme ad altri tre complici, aveva messo a segno una rapina all’ufficio postale di Porto Sant’Elpidio. L’uomo, un 30enne di Brescia, è finito alla sbarra e, al termine del processo, è stato condannato a quattro anni di reclusione per rapina a mano armata. L’episodio risale al 2016, quando i quattro banditi, pistole in pugno e con i volti travisati, avevano fatto irruzione nell’ufficio postale. Gli uomini della questura non avevano potuto far altro che raccogliere ogni utile elemento di prova, tra i quali alcune impronte verosimilmente riconducibili ai rapinatori. Successivamente gli investigatori avevano proceduto alle analisi tecniche su un’auto rinvenuta nelle vicinanze dell’ufficio postale, quasi certamente utilizzata dai rapinatori. Ma, in mancanza di impianti di videosorveglianza cittadina e delle attuali tecniche investigative forensi in continua evoluzione, non era stato possibile collegare le tracce rinvenute ad alcun malvivente. Gli uomini della polizia scientifica di Fermo, però, non si erano mai arresi. Costantemente, infatti, vengono riaperti i "fascicoli" dei cosiddetti cold case per essere riesaminati e rivalutare gli elementi raccolti alla luce delle innovazioni tecniche a disposizione. Era stato così anche per la rapina del novembre 2016. Ed era stato così che gli uomini della questura avevano fatto centro. Le tracce rilevate quattro anni prima erano state trattate con le nuove modalità di investigazione scientifica, grazie alle quali erano state rilevate alcune cellule epiteliali, analizzate dagli uffici centrali della polizia di Stato, con esito positivo per il collegamento con il profilo genetico di un 30enne proveniente da una regione del Nord Italia.

La presenza del malvivente nella data del reato e nei pressi del luogo della rapina aveva poi trovato conferma dalle indagini effettuate dagli agenti della squadra mobile. I poliziotti, infatti, avevano ricollegato la presenza del 30enne a Porto Sant’Elpidio, nell’ambito di accertamenti sulla prostituzione e riconducibili a tentativi di estorsione ai danni di una prostituta. In sinergia con l’autorità giudiziaria il rapinatore individuato era stato rinviato a giudizio ed infine è stato condannato.

Fabio Castori