Rapina una donna mentre passeggia in centro, incastrato dalle telecamere

Fermo, 7 maggio 2025 - Dopo essersi appostato e aver atteso il momento propizio, l’ha minacciata per strada, si è fatto consegnare il denaro ed è fuggito. Purtroppo per lui è stato ripreso dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito la sua identificazione. A Fermo, i carabinieri hanno denunciato un 39enne di origini marocchine residente in città, ritenuto responsabile del reato di rapina.

L'uomo avrebbe minacciato una donna che stava passeggiando in una via del centro storico, facendosi consegnare la somma di 40 euro per poi darsi alla fuga. La vittima ha riconosciuto l'uomo individuato grazie alle tempestive indagini condotte grazie anche al supporto delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private. Ma non è l'unica denuncia per reati predatori arrivata nelle ultime ore nel Fermano per mano dei carabinieri.

A Monte Urano è stato denunciato un 46enne italiano, residente in città, identificato quale autore del tentato furto ai danni di una tabaccheria di quel centro, avvenuto nella notte del 9 marzo 2025. A Pedaso, invece, denunciato un 21enne partenopeo. La vittima di un furto ha riferito ai militari di aver lasciato il proprio cellulare presso un distributore di carburante e dopo essersi accorto della dimenticanza, tornato in nell'attività non lo ha più ritrovato. Anche in questo caso l'autore del furto è stato incastrato grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti.

A Porto San Giorgio, infine, è stato denunciato un 48enne residente nella provincia di Brescia, ritenuto autore del reato di furto con destrezza. A conclusione di una indagine, avviata a seguito della denuncia di un cittadino, è stato accertato che all'interno di un bar del luogo, approfittando della confusione degli avventori, l'uomo si era impossessato di un borsello lasciato momentaneamente incustodito dalla vittima, contenete effetti personali e carte di pagamento.