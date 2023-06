Rapina e picchia un giovane: condannato a tre anni di reclusione

Una rapina brutale, per prendersi quei pochi soldi che un ragazzo aveva nel portafogli. Una rapina messa a segno con il favore della notte e dopo aver colpito con una bottiglia quel povero giovane che si trovava a passare di lì per caso. L’autore del colpo, un magrebino di 35 anni irregolare sul territorio nazionale e pluripregiudicato per reati contro il patrimonio mediante violenza alle persone, è finito alla sbarra. Il nordafricano, al termine del processo, è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione per rapina aggravata. Il malvivente era stato smascherato con un’indagine lampo della polizia, che aveva identificato ed arrestato l’autore del colpo.

L’episodio risale al 2018 quando, poco prima della mezzanotte, era stata perpetrata una rapina ai danni di un giovane fermano. Il colpo era stato messo a segno a Lido Tre Archi: il ragazzo era stato colpito con una violenta bottigliata in testa e derubato del denaro contenuto nel portafogli. Il giovane era rimasto gravemente ferito e sanguinante, tanto da dover essere trasportato al pronto soccorso di Fermo, dove, dopo essersi ripreso, era riuscito a fornire un’accurata descrizione del malvivente. Gli uomini della squadra volante della questura, sulla base degli elementi raccolti, aveva avviato una serrata attività di indagine, che aveva permesso, nelle prime ore della mattina seguente, di individuare il sospettato e di sottoporlo a fermo di polizia in quanto indiziato del delitto. Il magrebino era quindi comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Fermo che aveva convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere. L’uomo era stato rinchiuso nella casa di reclusione di Fermo. Al termine delle indagini era stato rinviato a giudizio, quindi il processo e la condanna.

fab.cast.