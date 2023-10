Rapina in un ipermercato, sconterà 5 anni di carcere

Era entrato in ipermercato cinese ed era stato notato dal personale mentre, fingendo di fare spesa, nascondeva sotto i propri vestiti, della merce. Arrivato all’uscita, l’uomo aveva cercato di eludere il controllo da parte della cassiera e si era dato alla fuga minacciando il responsabile dell’esercizio commerciale, facendo finta, con una mano in tasca, di impugnare una pistola. Non era, però, sfuggito allora ai carabinieri e non ci è riuscito neanche questa volta visto che i militari dell’Arma di Montegranaro lo hanno arrestato. In manette è finito un marocchino di 44 anni a seguito di un ordine di esecuzione per una pena detentiva da scontare di 5 anni, 2 mesi e 16 giorni per rapina. L’uomo è stato tratto in arresto e condotto alla casa di reclusione di Fermo. La rapina risale al gennaio del 2018 quando il marocchino, dopo esser entrato in un ipermercato cinese di Osimo, aveva cercato di eludere il controllo da parte della cassiera e alla richiesta di fermarsi, si era dato alla fuga divincolandosi con violenza spintonando gli addetti al controllo che gli avevano ostruito l’uscita, facendoli cadere a terra e riuscendo a scappare. Il marocchino, mentre fuggiva, aveva minacciato il responsabile dell’esercizio commerciale che lo stava inseguendo, facendo finta, con una mano in tasca, di impugnare una pistola. Poco dopo era individuato, inseguito e ammanettato dai carabinieri, che avevano rinvenuta tutta la merce trafugata del valore di 150 euro circa, consistente in creme, profumi e saponeria. Nel frattempo, a Sant’Elpidio a Mare, un elpidiense di 40anni, precedentemente inserito nel programma di affidamento in prova, è stato arrestato in base a un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di sorveglianza di Macerata. La sua pena residua di 7 anni e 13 giorni, derivante da reati tra cui rapina, detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio e guida in stato di ebbrezza alcolica, risale a fatti commessi tra il 2016 e il 2018 a Civitanova e Potenza Picena.

Fabio Castori