Fermo, 1 Ottobre 2018 – Un uomo è entrato all’interno della Tabaccheria in viale Trento, di proprietà di Ivana Cardinali e con il viso travisato da una calzamaglia e armato di coltello, si è fatto consegnare dalla titolare l’incasso del pomeriggio, paria circa 300 euro.

Il fatto si è verificato poco prima delle 20 di questa sera, quando la titolare si stava apprestando alla chiusura dell’attività. Poche parole, quelle dette dal rapinatore, che è entrato all’interno del locale, con il viso travisato da una calzamaglia, per dirigersi deciso verso la proprietaria, alla quale ha intimato di consegnare l’incasso sotto la minaccia del coltello.

La vittima, colta da spavento, altro non ha potuto che obbedire agli ordini e consegnare nelle mani del rapinatore, tutto ciò di cui disponeva: circa 300 euro. L’uomo – descritto dalla titolare di corporatura magra, dall’accento italiano e presumibilmente giovane – è poi scappato facendo perdere le sue tracce. Il luogo della rapina è stato raggiunto dalla polizia della questura di Fermo che indaga sul caso e dai carabinieri della Compagnia di Fermo. Per la tabaccheria di Ivana Cardinali, non si tratta del primo episodio del genere: l’11 aprile del 2015, la donna subì la prima rapina. In quel caso i rapinatori erano due e anche allora agirono all’orario di chiusura e armati di un grosso coltello da cucina.