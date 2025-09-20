Rapina tabaccheria con le forbici. Giovane abruzzese a processo

Con il volto coperto da un casco e una mascherina, armato di forbici, aveva fatto irruzione in una tabaccheria e si era fatto consegnare l’incasso. Il rapinatore, però, aveva fatto poca strada perché i carabinieri, con un’attività lampo, lo avevano identificato e incastrato. Per questo motivo un pregiudicato 38enne di origini abruzzesi, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio. L’uomo dovrà ora comparire davanti al Collegio penale del tribunale di Fermo per rispondere del reato di rapina aggravata. I carabinieri di Fermo, al termine di una meticolosa attività investigativa avevano identificato e denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Fermo l’autore del colpo subìto nel settembre scorso da una rivendita di tabacchi situata nei pressi dello stadio "Bruno Recchioni". Il malvivente, aveva atteso il momento propizio e aveva effettuato il blitz all’interno dell’esercizio commerciale con il volto travisato da un casco e una mascherina chirurgica, poi aveva minacciato con un paio di forbici il titolare, quindi si era impossessato della somma di 100 euro custodita nella cassa e si era dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. Il tabaccaio aveva subito allertato i carabinieri che nel giro di poche ore erano riuscitiad individuare il sospettato. Ad inchiodarlo alcuni tatuaggi e gli indumenti utilizzati durante il colpo. Caso aveva voluto, infatti, che i carabinieri avessero fermato il malvivente pochi giorni prima per un controllo e si fossero ricordati di quei segni particolari. I militari dell’Arma, una volta identificato il rapinatore, avevano pianificato di tendergli una trappola: si erano appostati nei luoghi da lui abitualmente frequentati e, una volta che si era presentato, lo avevano bloccato.

Fabio Castori