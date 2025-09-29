Rapinata due volte in 15 giorni la tabaccheria di Servigliano, stesse modalità: è caccia al bandito

Servigliano (Fermo) 29 settembre 2025 – Entra nella tabaccheria sita nel centro storico di Servigliano, e con il viso coperto e armato di coltello intima alla proprietaria di consegnargli il contenuto della cassa. Tutto si è consumato in pochi minuti intorno alle 20 si sabato 27 settembre, mentre non c’erano clienti all’interno della tabaccheria, l’uomo è entrato, e con il viso travisato si è avvicinato alla cassa e mostrando un coltello ha intimato alla proprietaria di farsi consegnare l’incasso della giornata.

Una volta ottenuto il malloppo, l’uomo si è allontanato facendo perdere le tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio e i colleghi della Stazione di Servigliano per raccogliere le prime testimonianze e acquisire le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona. Il rapinatore avrebbe portato via circa mille euro, il 12 settembre era avvenuta una prima rapina con le stesse modalità, non si esclude possa trattarsi dello stesso uomo. I carabinieri stanno indagando cercando di dare un’identità al rapinatore.