Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Bologna, punto interrogativo
Fermo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Elezioni MarcheRisultati quandoIncidente ModenaMuore schiacciato trattoreCambio vitaShopping in crisi
Acquista il giornale
CronacaRapinata due volte in 15 giorni la tabaccheria di Servigliano, stesse modalità: è caccia al bandito
29 set 2025
ALESSIO CARASSAI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Fermo
  3. Cronaca
  4. Rapinata due volte in 15 giorni la tabaccheria di Servigliano, stesse modalità: è caccia al bandito

Rapinata due volte in 15 giorni la tabaccheria di Servigliano, stesse modalità: è caccia al bandito

Con il viso coperto e armato di coltello ha costretto la proprietaria a consegnargli l’incasso di circa 1.000 euro. Indagano i carabinieri

Rapinata due volte in 15 giorni la tabaccheria di Servigliano: indagano i carabinieri

Rapinata due volte in 15 giorni la tabaccheria di Servigliano: indagano i carabinieri

Per approfondire:

Servigliano (Fermo) 29 settembre 2025 – Entra nella tabaccheria sita nel centro storico di Servigliano, e con il viso coperto e armato di coltello intima alla proprietaria di consegnargli il contenuto della cassa. Tutto si è consumato in pochi minuti intorno alle 20 si sabato 27 settembre, mentre non c’erano clienti all’interno della tabaccheria, l’uomo è entrato, e con il viso travisato si è avvicinato alla cassa e mostrando un coltello ha intimato alla proprietaria di farsi consegnare l’incasso della giornata.

Una volta ottenuto il malloppo, l’uomo si è allontanato facendo perdere le tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio e i colleghi della Stazione di Servigliano per raccogliere le prime testimonianze e acquisire le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona. Il rapinatore avrebbe portato via circa mille euro, il 12 settembre era avvenuta una prima rapina con le stesse modalità, non si esclude possa trattarsi dello stesso uomo. I carabinieri stanno indagando cercando di dare un’identità al rapinatore.  

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata