Fermo, rapinatore a processo: incastrato dalle scarpe rosse

Fermo, 28 gennaio 2023 – Dopo essersi appostato ed aver atteso il momento propizio era entrato in azione, con la mascherina in volto, prendendo di mira una coppia appena uscita dal supermercato. Aveva minacciato lui e lei armato di coltello, si era fatto consegnare il denaro, quindi era fuggito facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. Quelle scarpe rosse che aveva ai piedi, però, non erano passate inosservate e la coppia, dopo aver allertato la polizia, aveva segnalato quel particolare, che aveva permesso agli inquirenti di incastrare il rapinatore e catturarlo.

Al termine delle indagini della Procura il malvivente, un giovane magrebino già noto alle forze dell’ordine, è finito davanti al giudice per le udienze preliminari ed è stato rinviato a giudizio per rapina.

Il colpo era stato messo a segno nel febbraio di un anno fa , intorno alle 17, a Lido San Tommaso, di fronte al Super Coal, gli uomini della questura, già nelle vicinanze, in quanto impegnati nei controlli lungo la costa, erano subito intervenuti sul posto. Una volta raccolte le testimonianze delle vittime, avevano immediatamente fatto scattare la caccia all’uomo. Con un’operazione lampo gli agenti avevano rintracciato quel malvivente con le scarpe rosse e lo avevano bloccato. Aveva con sé ancora la misera refurtiva di venti euro.

Il rapinatore era stato indentificato come un giovane magrebino già noto alle forze dell’ordine, che gravitava nella zona di Lido Tre Archi. Il nordafricano era stato condotto in questura dove era stato tenuto in stato di fermo in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria. Il giovane era stato denunciato per il reato di rapina e dopo il rinvio a giudizio comparirà davanti al Collegio penaleper essere processato.

