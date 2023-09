Rapinatori senza pietà a Porto Sant'Elpidio: scippano anziana su sedia a rotelle

Rapinatori senza pietà. Sembrerebbe il titolo di un film poliziesco, invece è realtà, una drammatica realtà che si è consumata l’altro ieri pomeriggio a Porto Sant’Elpidio dove due malviventi, ancora ricercati, hanno scippato un’anziana costretta sulla sedia a rotelle. Erano da poco passate le 17,30 quando i due malviventi hanno preso di mira l’anziana disabile, individuandola come una facile preda da colpire. La vittima stava transitando in via Trentino, nella zona sud della città, quando i due rapinatori, visto il momento propizio, sono entrati repentinamente in azione. I due banditi, un ragazzo e una ragazza, l’hanno avvicinata e con un’azione fulminea, le hanno scippato la borsa. La donna, purtroppo, a causa degli strattonamenti subiti, è caduta rovinosamente a terra riportando alcune escoriazioni ed ecchimosi. Fortunatamente nulla di grave. "Ero appena uscito dal vicino supermercato - racconta l’uomo che l’ha soccorsa per primo - e l’ho vista a terra dolorante. Ho cercato di tranquillizzarla perché era in stato di shock e aveva riportato qualche ferita a seguito della caduta dalla carrozzina". Sul luogo della rapina sono immediatamente intervenuti i sanitari della Croce Verde che hanno medicato la donna e l’hanno quindi condotta al pronto soccorso. Sul posto anche i carabinieri e gli uomini della polizia locale.

Fabio Castori