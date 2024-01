Ras, questione di famiglia: c’è del genio in Danimarca: "A Grotta tutto fantastico"

Più che uno schiacciatore, sta diventando un’icona, un riferimento per un intero territorio che sta vivendo il sogno targato Yuasa Battery. A Grottazzolina e non solo, allarghiamo il riferimento all’intera provincia di Fermo, Rasmus Bruening Nielsen, o semplicemente ’Ras’, è ormai qualcosa di più. L’opposto della nazionale danese, 30 anni a maggio, è alla terza stagione a Grottazzolina dove sta trascinando, insieme ad un gruppo magnifico, la Yuasa Battery in vetta alla A2. Dodici vittorie e due sole sconfitte (entrambe al quinto set), titolo di campione d’inverno in tasca nella Serie A2 Credem Banca, un obiettivo finale da sognare ma da non pronunciare ad alta voce e un entusiasmo crescente. Un personaggio e un atleta che va conosciuto più nel dettaglio: non un "alieno" ma un gigante biondo di origine nordiche, dal sorriso dolcissimo, sempre disponibile ad autografi e foto anche con i piccolissimi atleti del mondo M&G Scuola Pallavolo.

Lo sport e il volley nel Dna. Un affare di famiglia da sempre ben presente nel Dna di Ras. Papà Leif ha giocato a discreto livello e sua sorella Mette gioca da centrale nel Brondby ma la vera ’stella’ di famiglia è mamma Jette, un mito in Danimarca. Centrale con 825 gare da professionista e ben 51 gettoni in nazionale. Pallavolo sempre presente in casa Bruening. "Ho vissuto tanto tempo in palestra insieme ai miei genitori – racconta proprio Ras – grazie a loro ho iniziato con il volley. Ma non è stato il mio primo sport: prima il calcio poi il badminton, il nuoto e poi il golf. La pallavolo è stata una scelta fatta intorno ai 12 anni e da li non l’ho più lasciata".

Glambsberg e Grottazzolina. La sua città Natale ha molto in comune con Grottazzolina. Glambsberg, come Grotta, ha circa 3.500 abitanti, nel cuore della Danimarca: si vive bene e in maniera molto tranquilla ma è chiaro che, a qualche migliaia di chilometri più a sud, il calore ’latino’ si faccia sentire. "I tifosi qui sono incredibili, adoro scendere in campo e giocare per loro. Sono fantastici. Ci danno molta energia in campo e si sente sempre il tifo, ovunque ti trovi ti riempiono di affetto. Non si tratta solo dei 14 giocatori in campo, è l’intero palazzetto che vuole vincere contro l’altra squadra. E’ fantastico". Eppure di sirene per tornare in A1 (dove ha già giocato con Sora e Milano prima del passaggio a Maaseik in Belgio e il ritorno in Italia a Brugherio) non erano mancate, ma il feeling con Grotta era troppo forte. "E’ una società ideale, abbiamo un’ottima visione di come vogliamo che le cose vadano qui. Un club molto professionale ma anche con un approccio familiare: è stato probabilmente uno dei fattori principali che mi ha spinto a questa decisione".

La stagione attuale e i record. Ha chiuso la stagione scorsa come miglior marcatore della A2 con 605 punti totali ma i record da raggiungere non gli fanno difetto. Stabilmente in testa alla classifica dei migliori marcatori anche quest’anno, ha siglato 37 punti nella gara vinta contro Aversa. Un record considerando che lo ha fatto in appena tre set, con l’ennesima prestazione monstre: mai nessuno come lui nella Serie A maschile. "Un onore aver raggiunto questo record ma sarebbe stato impossibile senza i miei compagni di squadra. Giocare una gara così davanti al nostro pubblico è stato incredibile. Bellissimo festeggiare con loro e con la mia famiglia presente". La squadra attuale dunque e un rendimento eccezionale: "Un orgoglio e un onore giocare con tanti giocatori di talento. Tutti possono incidere in maniera decisiva e sanno risolvere le situazioni anche in momenti difficili. Guardiamo avanti con fiducia"

Obiettivi futuri e cosa migliorare. Partiamo dalla … lingua. "Anche se sono in Italia da un pò ma l’italiano è ancora difficile per me ma sto facendo del mio meglio per impararla: è un segno di rispetto per la cultura del paese in cui mi trovo. Come giocatore c’è sempre spazio per migliorarsi e crescere molto, e ho tutta l’intenzione di continuare a farlo".

