Rassegna concertistica al teatro La Perla: il ricavato della serata all’orfanotrofio

È un appuntamento all’insegna della solidarietà quello che viene proposto oggi (il cui inizio è stato posticipato alle 18,30) al teatro ‘La Perla’ nell’ambito della 27° Rassegna concertistica degli Amici della Musica: il ricavato sarà infatti devoluto alla Caritas di Montegranaro, per il sostegno all’Orfanotrofio di Kapoeta, in Sud Sudan. Sul palco ci saranno due musicisti d’eccezione, Daniele Di Bonaventura e Peo Alfonsi, entrambi con un curriculum ricco di prestigiose collaborazioni, con artisti anche internazionali, ed entrambi molto noti al pubblico. Un nuovo duo, formato da virtuosi e specialisti nei rispettivi strumenti: bandoneon e chitarra. Svariati generi musicali sono proposti in una interessante e particolare fusione. Echi di jazz, di folklore, intercalati da composizioni originali, rielaborate e reinterpretate con il loro tocco unico e sensibile. Di Bonaventura e Alfonsi eseguiranno musiche di Johnny Mandel, Michel Legrand, Henry Mancini, Sergio Mihanovich, e a brani di loro composizione.