Rassegna concertistica Amici della Musica Un altro pomeriggio dedicato alle note con il flauto solista della Santa Cecilia

Tutti i concerti proposti nell’ambito della rassegna concertistica degli Amici della Musica (giunta alla 27esima edizione) sono particolarmente attesi dal pubblico e quello in programma oggi (ore 17,30, teatro La Perla) non fa eccezione tanto più che, previsto nella passata stagione, era stato purtroppo rimandato. Sul palco, torna il flauto solista dell’Accademia di Santa Cecilia Andrea Oliva. Con lui, per eseguire uno splendido programma con una selezione di brani studiata per rendere ancora più accattivante il concerto, il Quartetto Adorno, con Edoardo Zosi e Liù Pelicciari (violino), Benedetta Bucci (viola) e Stefano Cerrato (violoncello). Il concerto inizia con un’opera di Boccherini, una delle composizioni più belle fra le tantissime scritte per questo tipo di formazione dal compositore stesso. A seguire, una composizione di Mozart, un brano incantevole dove il flauto è assoluto protagonista. A partire dall’ Allegro in cui gli archi svolgono una funzione ‘ritmica’. Info: 0734 893350.