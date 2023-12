Real Elpidiense, fioccano auguri

La Real Elpidiense ha festeggiato il Natale partecipando alla Santa Messa officiata da don Enzo Nicolini per poi godersi un bel momento conviviale. Presenti i ragazzi della scuola calcio e del settore giovanile, i giocatori della prima squadra (milita nel campionato di Prima Categoria), tecnici, allenatori, collaboratori e dirigenti che si impegnano a far crescere una realtà sportiva con oltre 250 tesserati. Assenti giustificati i ragazzi della Juniores che hanno festeggiato vincendo 7-0 contro Ascoli. "Emozionante vedere questa bellissima partecipazione – le parole del presidente Sauro Pieroni –. Un grande elogio a tutti i ragazzi". Tra gli altri erano presenti il sindaco e Mario Andrenacci in rappresentanza della famiglia Della Valle con cui la Real Elpidiense ha creato una collaborazione a livello ludico, sociale e sportivo per i più giovani.