Realizzazione della linea fognaria in via Fonte Cerreto e strada dei Cocciari

Progetto esecutivo approvato e finanziamento di 335mila euro attivato (attraverso contrazione di un mutuo) per la realizzazione della linea fognaria lungo via Fonte Cerreto e strada dei Cocciari. Il tratto di strada in questione non ha una linea fognante collegata al sistema di depurazione e le acque reflue sono convogliate, senza trattamento, direttamente ai fossi affluenti dell’Ete Morto. "L’esigenza – spiega il sindaco Alessio Pignotti – è di ottenere un idoneo smaltimento delle acque fognarie e dotare il quartiere di una vasca di prima pioggia per le acque meteoriche in caso di piogge abbondanti". Un intervento simile, tra l’altro, sarà ripetuto anche in quel di Castellano nel corso dell’anno prossimo, considerato che è stato già programmato di concerto con il Tennacola. "Si tratta di un’opera di pubblica utilità e consiste in lavori di urbanizzazione – ribadisce Pignotti – a completamento di un quartiere. La realizzazione della fognatura, infatti, sarà anche l’occasione per riqualificare il manto stradale delle vie interessate". Per l’amministrazione, una volta eseguita l’opera, si tratterà di un risultato importante che si aggiunge ad interventi già messi in campo, dalla riqualificazione dell’ex Consorzio, di via Monte Taccone, all’anello ciclabile all’ex campo Cluana, al finanziamento della rotonda di San Giuseppe, all’asfaltatura lungo la Faleriense, cui si aggiungeranno a breve gli asfalti in via Lussu, Calcinara, strada Della Valle, nel tratto finale della Vecchia Porto e via 8 marzo.