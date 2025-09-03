Recinzione dell’ex Fim, l’accusa del Pd

Alla luce di quanto replicato dal sindaco Massimiliano Ciarpella, e dal capogruppo di FdI, Giorgio Marcotulli, nel rispondere a una interrogazione sull’arretramento della recinzione dell’ex Fim presentata dal Pd (i cui contenuti erano stati anticipati sulle nostre pagine ma di cui si doveva trattare nel consiglio comunale di domani sera), il Pd sottolinea "che la risposta data sul mancato arretramento della recinzione ex Fim è identica a quella fornita dall’amministrazione Franchellucci nel 2022, alla mozione di Marcotulli: non è possibile procedere all’arretramento della recinzione dell’ex Fim perché la bonifica deve essere completata. Sono state replicate le medesime motivazioni addotte da noi 3 anni fa. Lo scopo dell’interrogazione era proprio farvi dichiarare questo. Nessun intento di denuncia, ma spiegare la realtà dei fatti quando invece, avete indotto i cittadini a credere che l’arretramento fosse immediatamente possibile. O l’avete dichiarato per consenso o per scarsa conoscenza della documentazione esistente o entrambe le cose". La chiosa: "Siamo ancora in attesa di conoscere il nuovo corso politico che imprimerete alla ex Fim perché, finora, non si è vista alcuna novità rispetto al passato".