Record di abbonamenti a teatro

Esultano anche quest’anno amministrazione e Amat per il boom di abbonamenti per la stagione del Teatro delle Api, la seconda dell’era Ciarpella. "C’è stata una ulteriore crescita degli abbonati alla stagione teatrale: siamo arrivati a quota 266 – fa sapere l’ufficio stampa – di cui 58 nuovi, rispetto alla scorsa stagione che, a sua volta, aveva fatto già registrare un incremento del 54% rispetto alle precedenti". Sulla scia di questo entusiasmo, sta per alzarsi il sipario del teatro cittadino col nuovo cartellone realizzato da Comune e Amat col contributo del Ministero della Cultura e della Regione. "Il successo di pubblico premia nuovamente la collaborazione fra Comune e Amat, dunque, nel progetto artistico della stagione, che quest’anno ha per titolo ‘Il battito delle stagioni, il respiro del teatro’" prosegue la nota. Sono sette i titoli in abbonamento che alternano grandi protagonisti della scena teatrale nazionale (quattro spettacoli) a rappresentanti delle più interessanti espressioni artistiche della nostra regione (tre spettacoli), a cui si aggiunge, fuori abbonamento, la novità della danza, con un primo approccio a questa forma di spettacolo. Oltre a questo, va ricordato che due spettacoli rientrano nel progetto di formazione ‘Scuola di Platea.

"Visti i risultati eccellenti della scorsa stagione, superarsi non era affatto scontato, né facile - commenta il sindaco, Massimiliano Ciarpella – e il nuovo record di abbonamenti registrato quest’anno, con un numero significativo di nuove sottoscrizioni, evidenzia l’elevata attenzione alle proposte culturali della città e premia le scelte artistiche del cartellone che è stato elaborato attentamente per il nostro splendido teatro".

"Il lusinghiero numero di abbonamenti gratifica un lavoro il cui obiettivo era stilare un programma interessante e promuoverlo in modo capillare" aggiunge poi l’assessore alla cultura, Elisa Torresi, ringraziando l’Amat "con cui si consolida una stretta collaborazione e il pubblico che ha dato fiducia e apprezzato la nostra stagione". Le fa eco il consigliere delegato, Gioia Di Ridolfo che commenta: "I numeri da record del Teatro delle Api si accompagnano a un’attenzione costante, in tutte le stagioni dell’anno, ad offrire proposte originali affinché l’offerta culturale della città sia in continuo fermento". Con questi presupposti, il 15 novembre parte la stagione teatrale deò 2024-2025. In scena l’apertura sarà affidata a Giorgio Felicetti che porterà al pubblico il monologo ‘Mattei, petrolio e fango’. Info: 346.6286586 - 071.2072439.

Marisa Colibazzi