’Recruiting Day’ all’Urbani Studenti e aziende a confronto

Il polo scolastico ‘Urbani’, Anpal Servizi spa e i Centri per l’Impiego di Fermo e Civitanova Marche si sono messi insieme per la prima edizione del Recruiting Day. Oltre 70 studenti dell’ultimo anno dell’indirizzo alberghiero hanno potuto incontrare, colloquiare e presentare la propria candidatura a 20 aziende del settore turismo e ricettività alberghiera. Una iniziativa tanto più significativa in un periodo in cui la richiesta di personale formato nel settore alberghiero e della ristorazione è sempre più grande. "Questa giornata è stata una opportunità concreta per agevolare e promuovere l’incontro e la conoscenza di risorse e imprese. Oltre ai colloqui individuali – riferiscono dall’Urbani – gli studenti hanno potuto usufruire della competenza degli operatori territoriali dei due Centri per l’Impiego che hanno illustrato loro la Rete Eures (di cooperazione europea dei servizi per l’impiego) che facilita la libera circolazione dei lavoratori nell’Unione Europea". Il Recruiting Day chiude le iniziative e le attività sull’orientamento della scuola.