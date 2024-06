"Recuperiamo l’area verde e il viale alberato di Villa Passari Ganucci

"Si potrebbero recuperare il parco e il viale alberato di Villa Passari – Ganucci, per trasformali in luoghi di ritrovo e promozione a servizio della popolazione e dei visitatori del territorio". Così Bruno Belleggia, ex consigliere provinciale e assessore di Montegiorgio, esprime una visione su come poter riqualificare un’area riconosciuta anche dalla Regione Marche come un luogo di interesse pubblico e quindi soggetta a tutela ambientale e paesaggistica: l’ente ha recependo il parere della Commissione regionale per la tutela del paesaggio, che dichiara l’area in cui sorge la villa e le pertinenze del parco in area di interesse pubblico. La richiesta, con un documentazione di 18 pagine, era stata presentata dall’Amministrazione Armando Benedetti nel 2014, a quei tempi oltre al valore ambientale, il Comune insieme ad una larga fetta della popolazione locale stava cercando di difendere il territorio dalla possibile istallazione di una Centrale a Biogas, proprio in un terreno di fianco alla villa. "Un paio di giorni fa – dichiara Bruno Belleggia – ho letto proprio da queste pagine che la Regione aveva riconosciuto villa Passari – Ganucci con relativo parco area di interesse pubblico. E’ stato necessario del tempo, ma sono felice che sia arrivato questo risultato. In primo luogo tutta l’area ora è stata messa al sicuro da possibili nuove istallazioni che ne pregiudicherebbero il valore storico, ambientale e paesaggistico". Proprio questo riconoscimento ha spinto Belleggia a aprire all’ipotesi un progetto di valorizzazione di tutta l’area. "Sappiamo benissimo che la villa come il parco secolare e il viale alberato sono di proprietà privata – spiega Belleggia – ma si potrebbe pensare ad una convenzione una collaborazione fra pubblico e privato per rendere queste solo queste aree fruibili liberamente al pubblico. Sono luoghi di una bellezza unica in tutta la provincia di Fermo, ideale per ospitare iniziative destinate alla promozione del territorio: culturali, sportive, di turismo sostenibile. Visto che la Regione ha riconosciuto il valore di quest’area, si potrebbe chiedere alla stessa Regione un finanziamento per investire in questo luogo per renderlo un luogo privilegiato per la socialità e la promozione del Fermano".

Alessio Carassai