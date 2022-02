Attraverso il circuito di promozione turistica e territoriale ‘Noi Marche Bike’, l’amministrazione di Magliano di Tenna lancia una nuova iniziativa di recupero delle bici storiche. L’iniziativa è stata presentata dalla nota associazione che sta sviluppando anche nel territorio Fermano, itinerari di promozione turistica sostenibile su due ruote a cui il comune di Magliano di Tenna ha subito aderito con entusiasmo. Il progetto punta a recuperare e riutilizzare vecchie biciclette, arrugginite, abbandonate, dimenticate in cantina o in soffitta magari appartenenti ai nostri nonni per rigenerarle e garantirgli una seconda vita, il tutto gratuitamente grazie al lavoro di un esperto messo a disposizione dall’associazione stessa. Contestualmente ‘Noi Marche Bike’, ha aperto un contest in cui sarà premiato colui che racconterà la storia più emozionante e divertente legata alla vita passata della bici che è stata recuperata, tanto che il vincitore si aggiudicherà come premio finale una bici completamente nuova. Ulteriori informazioni per chi volesse partecipare su i www.marchebikelife.com e www.noimarche.it

