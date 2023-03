Recupero dei leghetti sulla spiaggia Ci pensano 230 bimbi delle scuole cittadine

Spiagge Pulite e Non ti scordar di me: sono le due campagne nazionali promosse in contemporanea da Legambiente che, a livello cittadino, stanno coinvolgendo la bellezza di 230 alunni delle scuole elpidiensi. "Attraverso il recupero dei legnetti spiaggiati i bambini delle scuole aderenti – fanno sapere i volontari del Circolo Legambiente di Porto sant’Elpidio – costruiranno una cornice, rendendo risorsa ciò che, in apparenza, sembrava un rifiuto. Le cornici serviranno per circondare il certificato di piantumazione del progetto ‘Alberi per l’Amazzonia’ che prevede di mettere a dimora 16.280 alberi nell’Amazzonia peruviana e di formare all’agricoltura biologica oltre 10mila contadini peruviani, permettendo loro di avere un reddito che non derivi dal taglio illegale del legname". Si tratta di un progetto articolato che alunni e insegnanti hanno subito appoggiato. I bambini hanno dimostrato di aver imparato, anche grazie agli insegnamenti derivanti da tanti anni di iniziative dedicate al rispetto dell’ambiente, quanto la plastica sia dannosa per la vita dell’uomo e hanno prontamente recepito il concetto di economia circolare, che significa non buttare niente, ma riusare e riciclare.