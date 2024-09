Recupero delle mura storiche: dalla Giunta c’è l’ok al progetto

Un progetto di fattibilità tecnico economica per il recupero e la valorizzazione delle mura storiche della città di Porto San Giorgio è stato approvato dalla giunta comunale. Il varo di un provvedimento del genere era la condizione sine qua non per poter partecipare al bando regionale annualità 2025 per l’assegnazione di contributi dedicati alla realizzazione di opere volte al recupero ed alla valorizzazione delle mura storiche oltreché alla loro messa in sicurezza mediante interventi di restauro e risanamento conservativo, miglioramento sismico, ripristino dell’accessibilità ai luoghi e degli spazi aperti. La giunta municipale, ritenuto che la parte più antica della città di Porto San Giorgio costituisce una delle caratteristiche identitarie dell’intero insediamento per cui va perseguita come strategica la programmazione di interventi che ne salvaguardi i caratteri fondamentali. Considerato inoltre che l’Amministrazione ha dichiarato che intende attuare azioni dirette alla valorizzazione e tutela del proprio patrimonio storico architettonico tramite interventi di recupero e valorizzazione dello stesso. Individuato quindi come strategico l’intervento di ’Recupero e valorizzazione delle mura storiche’ e totalmente rispondente alle finalità del bando regionale ne approva il progetto di fattibilità tecnico economica che è stato elaborato dall’ufficio tecnico del comune e che comporta un investimento pari a 450.000 euro per l’intervento di recupero e valorizzazione delle mura storiche. La quota parte a carico del bilancio comunale è fissata al 31% del costo complessivo, corrispondente ad un importo di 139.500 euro.