Recupero dell’ex Silos Ecco il piano di Vesprini

Possedere un immobile e non sapere cosa farne. Trasferirvi gli uffici o alienarlo: questo è un po’ il dilemma riguardante la parte dell’ex silos che, ad esclusione del pianterreno e del seminterrato, è stata ceduta al Comune per compensarlo del varo relativo al piano attuativo ex consorzio agrario. La vendita all’incanto della parte comunale in un primo tempo è apparso il modo più semplice ed immediato da effettuare, oltreché utile per fare cassa. Ma i vari tentativi d’asta posti in essere, ogni volta diminuendone il costo, sono stati un fallimento. Nessuno vuole l’ex silos, neanche per quattro soldi. Quindi sembra destinato all’abbandono, al pari di altri immobili esistenti che a Porto San Giorgio si trovano in un vergognoso stato di degrado. Ma la nuova amministrazione comunale non ci sta e, visti andare a vuoto i tentativi della vendita all’asta, sta valutando di seguire una via diversa: non vendere così come si trova la parte pubblica dell’ex silos, ma acquistare il pian terreno e il seminterrato così da entrare in possesso dell’intero stabile.

Solo allora, secondo il sindaco Valerio Vesprini, si potrà ragionare con cognizione di causa su cosa fare: se venderlo o valutare ipotesi di utilizzo. "L’edificio nella sua interezza – sottolinea – potrebbe essere più appetibile ed il suo utilizzo più vario". Attualmente, come già accennato il Comune è proprietario del primo, secondo, terzo e quarto piano. I primi tre di 535 metri quadri di superficie, il quarto (soppalco) di 110 mq. Il piano terra e il seminterrato erano della società fallita Cosmo. Anche per essi le aste di vendita realizzate dalla curatela sono andate a vuoto. Se ne sono svolte 4 riducendo ogni volta il prezzo base che è divenuto 348.560 rispetto a quello iniziale di 871.400 euro. Per quanto riguarda la parte comunale nel primo tentativo il prezzo base era di 3.000.000, diventato 2.700.000 per poi scender prima a 2.100.000 euro e, a seguire, a 1.701.000. Se il Comune dovesse entrare in possesso dell’intera struttura come potrebbe utilizzarla? Esiste in proposito una suggestiva ipotesi lanciata dal consigliere comunale Fabio Bragagnolo quando era all’opposizione e che, adesso in maggioranza potrebbe suggerire di porla in atto. Disse: "L’unico modo per poter riqualificare l’ex silos e al contempo destinarlo ad una giusta causa è che il Comune ne diventi proprietario nella sua interezza e, facendosi imprenditore, vi realizzi degli appartamenti da vendere a costi calmierati alle giovani coppie".

Silvio Sebastiani