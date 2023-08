Recupero dell’Excelsior Manca l’ultimo tassello

Il progetto di recupero dell’ex cinema Excelsior può affrontare fialmente l’ultimo tratto del suo lungo, complesso e travagliato percorso tecnico burocratico perché si compia il miracolo della rinascita dalle sue ceneri. La Provincia di Fermo ne ha stabilito la restituzione al Comune di Porto San Giorgio dopo averlo tenuto sotto osservazione per 180 giorni. La norma infatti stabilisce che dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale, che nel caso dell’ex cinema è avvenuta lo scorso mese di febbraio all’unanimità, un progetto deve essere sottoposto per un periodo appunto di 180 giorni al vaglio della Provincia. Lo rende noto il sindaco Valerio Vesprini per chiarire i termini di una questione complicata e spesso ignota a livello di opinione pubblica. Dal Comune confermano che il documento sta per affrontare l’ultimo tratto del suo percorso consistente nel suo ultimo passaggio e la sua definitiva approvazione da parte del Consiglio comunale. Il primo cittadino, di fronte a qualche critica di una procedura troppo lenta, ha tenuto a precisare che non era addebitabile al Comune e che in ogni modo le operazioni verranno velocizzate a cominciare dall’immediata convocazione del Consiglio per chiudere quanto prima la partita. A questo punto infatti non resterebbe altro da fare che sottoscrivere la convenzione la cui bozza è già pronta e che, dice il sindaco: "Se non ricordo male, prevede il recupero dell’ex cinema quale primo intervento da realizzare da parte della proprietà privata". Pertanto finalmente, incrociando comunque le dita per scaramanzia in considerazione dei tanti, travagliati ed anche sfortunati trascorsi di quella zona degradata in pieno centro di Porto San Giorgio, potranno essere risanati l’ex cinema Excelsior e l’area ad esso circostante ridando dignità a quella parte centrale ed importante della città. Con il recupero sono previsti al piano terra uno spazio commerciale, al primo piano una sala polifunzionale di 144 posti da concedere per 89 anni al Comune, un altro piano residenziale, la sistemazione di piazza Marina. Resta immutata la volumetria, così come la facciata. Inoltre per permettere alla proprietà di recuperare l’investimento le si consente di sbloccare un lotto denominato Timone 5 inutilizzato in via XX Settembre, la cui destinazione passerà da ricettivo a residenziale (1.642 mq). È stato stabilito che i lavori debbano iniziare entro due anni altrimenti il progetto decade.

Silvio Sebastiani