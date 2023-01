Recupero dell’Excelsior, ok in Consiglio

Adozione del progetto relativo al recupero dell’ex cinema Excelsior approvato all’unanimità dal Consiglio comunale. Il voto unanime per un provvedimento di rilevante interesse, quale quello del recupero dell’ex cinema era auspicabile ma non sicuro. Componenti dell’attuale maggioranza, infatti, nella passata amministrazione dall’opposizione contestarono pesantemente il progetto in questione e votarono contro quando fu adottato dal Consiglio in prima battuta.

È stato lo stesso sindaco, Valerio Vesprini, a dissipare ogni preoccupazione circa il comportamento della maggioranza. Le sue parole: "Valutati attentamente i pro e i contro, abbiamo effettuato una scelta di responsabilità e di buon senso, decidendo di esprimerci per l’ok". Il voto favorevole della maggioranza è stato ribadito dal consigliere Andrea Susino: "Abbiamo scelto di votare positivamente perché non volevamo essere additati per coloro che non volevano portare termine un’opera, sulla cui validità non vi sono dubbi".

Intervenuto per la maggioranza anche Andrea Rogante: "Il nostro è un voto di coscienza. Non volevamo si perpetuasse il giochino visto purtroppo più volte a Porto San Giorgio, di progetti pur validi bocciati solo perché proposti da una parte politica diversa". Il consigliere Renzo Petrozzi, uno di coloro che in prima battuta votarono contro, non ha rinnegato il voto di allora, ma rilevato che se fosse stato lui sindaco avrebbe fatto di tutto per acquisire l’Excelsior al fine di destinarlo esclusivamente a sala cinematografica. Un riferimento a progetti annullati da un’amministrazione subentrante perché realizzati dalla precedente è stato effettuato dal consigliere del Pd, Nicola Loira: "Ricordo bene quando nel 2008 il piano regolatore del porto approvato venne annullato e la storia di Porto San Giorgio tornò indietro di tanti anni. Pertanto non posso che esprimere soddisfazione per l’approvazione all’unanimità del progetto ex cinema. Rilevo solo che si doveva fare molto prima e l’amministrazione poteva dedicarsi ad altre situazioni difficili come la riqualificazione dell’ex fornace Branella".

Christian De Luna del gruppo di minoranza ’Noi Psg’: "Approviamo oggi una delibera frutto di un accordo epocale tra il Comune e il privato che comporta la completa riqualificazione del centro. Non posso dimenticare le accuse rivolteci da chi ora in maggioranza, come Fabio Senzacqua, contestando il progetto ci disse che dovevamo vergognarsi ad approvarlo".

Silvio Sebastiani